Comeback efter ti måneder

Juventus har i det store perspektiv haft en svær sæson i Serie A, men tirsdag tog holdet sin fjerde ligasejr i træk.

Det skete endda i lokalopgøret mod Torino, der blev slået med 4-2 i en meget underholdende kamp.

Lokalopgøret bød på comeback til den franske stjerne Paul Pogba, der har været skadet i næsten et år. Han blev indskiftet og var på banen, da Juventus afgjorde kampen.

Sejren bringer Juventus op på syvendepladsen med 35 point, men det hører med til historien, at klubben som følge af den såkaldte plusvalenza-sag er blevet fratrukket 15 point.

Torino har 31 point på niendepladsen.

Juventus fik på hjemmebane en forfærdelig start på kampen, da ivorianeren Yann Karamoh allerede i kampens andet minut bragte Torino på 1-0.

Hjemmeholdet kom sig dog hurtigt over chokket, og et kvarter var spillet, da colombianeren Juan Cuadrado udlignede via en Torino-spiller på målstregen.

Det trak op til 1-1 efter første halvleg, men i stedet gik spillerne til pause med stillingen 2-2.

Først sørgede Antonio Sanabria for ny Torino-føring, men i tillægstiden bragte den brasilianske back Danilo igen balance.

Midtvejs i anden halvleg var der så comeback til den franske midtbanestjerne Paul Pogba, der ikke var været på banen i en betydende kamp siden april sidste år, da han var Manchester United-spiller.

Efter blot to minutter med Pogba på banen kom Juventus foran 3-2. Igen stod en brasilianer for målet, da Bremer headede et indlæg fra en anden indskifter Federico Chiesa i nettet.

Bremer blev også noteret for en assist, da han efter 80 minutter sendte bolden ind foran mål, hvor Adrien Rabiot cementerede sejren.

Tidligere tirsdag aften hentede bundholdet Cremonese sæsonens første sejr med 2-1 på hjemmebane mod Roma.

Daniel Ciofani scorede sejrsmålet på straffespark i det 83. minut.

Allerede midtvejs i kampen så Roma-træner José Mourinho rødt for brok, og han måtte derfor se anden halvleg fra tribunen.

Med sejren kom Cremonese væk fra sidstepladsen foran Sampdoria, men Cremonese har stadig otte point op til den rette side af nedrykningsstregen.

Roma mistede vitale point i jagten på en Champions League-billet. Romerne ligger nummer fem, et point bag byrivalen Lazio.

I næste spillerunde skal Roma på søndag møde Juventus.

