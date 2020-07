'Conte ikke glad for Eriksen'

Det har været op og ned for den danske stjerne Christian Eriksen, siden han drog til Italien for at tørne ud for den italienske storklub Inter. Og i øjeblikket er det mest opad bakke for den 28-årige dansker.

I hvert fald hvis man skal tro den italienske journalist Gianluca Di Marzio. I et skriv på sin hjemmeside forklarer transferguruen Gianluca Di Marzio nemlig, at den danske landsholdsspiller ikke er blandt Inter-trænerens foretrukne spillere i startopstillingen.

'Conte er ikke glad for Eriksen. Som det er lige nu, overvejer Inter ikke at sælge ham. Det ville være for tidligt, og vi er nødt til at give ham en chance. Men Conte kræver mere intensitet og vil have mere fra Eriksen,' skriver den italienske journalist på sin hjemmeside.

Det er ellers ikke mange uger siden, at Antonio Conte selv roste Christian Eriksen.

- Eriksen er nu faldet fuldstændig til her. Vi prøver på at finde spilsituationer, som får det bedste ud af vores spilleres karakteristika, udtalte Antonio Conte til Inter Channel i juni, hvor han refererede til, at danskeren i begyndelsen havde haft en smule svært ved at tilpasse sig holdets spillestil.

Artiklen fortsætter under billedet...

Christian Eriksen fejrer et af sine tre mål for Inter med holdkammeraterne. Foto: Daniele Mascolo/Ritzau Scanpix

Danskeren startede på bænken i Inters kamp mod Verona torsdag aften, hvor holdet måtte kæmpe hårdt og spillede 2-2. Eriksen blev dog skiftet ind i slutningen af kampen. Alligevel knyttede Antonio Conte en kort kommentar til Eriksen med rosende ord.

- Han har spillet mange kampe, og han vokser, sagde Inter-træneren efter kampen ifølge Sky Sports Italia.

Christian Eriksen kom til Inter i januar, hvor han blev solgt fra engelske Tottenham for omkring 150 millioner kroner. Han har siden sit skifte til den italienske storklub spillet 15 kampe for klubben, mens han har fundet vej til netmaskerne tre gange og yderligere bidraget med tre assists.

