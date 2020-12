Conte om Eriksen: Det var ikke mig

Den danske landsholdsspiller Christian Eriksens fremtid i Inter virker mere og mere til at være på vej mod et afsluttet kapitel i spillerens karriere.

Senest har den italienske klubs sportsdirektør Beppe Marotta da også slået fast, at danskeren er sat til salg.

Inter-træner Antonio Conte har på det seneste brugt Eriksen meget lidt, men han understreger, at et muligt salg i fremtiden ikke er noget, som han har bedt om. Det fortæller han ved pressemødet efter klubbens 2-1-sejr over Verona.

- Jeg har ikke bedt dem om noget. Jeg er nødt til at lave nogle vurderinger. Ejerne og klubben tager beslutningerne ud fra, hvad der er muligt, og det meste af tiden har vi de samme visioner, siger han og fortsætter:

- Jeg ved ikke, om vi skal sælge nogen for at kunne købe. Det er sådan noget, der sker alle steder. Ikke kun i Inter. I sommer kunne vi ikke få fat i så meget, men jeg er stolt af mine spillere, og vi har bevist, at vi kan klare os godt, lyder det fra Conte.

Christian Eriksen er på vej væk fra Inter. Men det er angiveligt ikke Antonio Conte, der vil have ham ud. Foto: Daniele Mascolo/Reuters/Ritzau Scanpix

Han peger endvidere på, at holdet nu er på syv sejre i træk i Serie A, og at det er kommet efter, at de har skulle slås for sejrene, som det desuden også har været traditionen i Milano-klubben i løbet af dens historie.

Christian Eriksen var desuden ikke med i Inters seneste kamp onsdag aften, da han var rejst til Danmark, da han nærmer sig at blive far for anden gang.

Derfor har han spillet sin sidste Inter-kamp i 2020 - og spørgsmålet er, hvorvidt det bliver til nogle i 2021.

