Conte sætter superstjerne på plads i 'boksering'

Antonio Conte og superstjernen Lautaro Martinez fik sat tingene på plads efter en dramatisk episode mellem træneren og spilleren i seneste spillerunde, hvor Inter vandt hjemme 3-1 over AS Roma.

Her reagerede den argentinske angriber voldsomt, da han blev skiftet ud sent i anden halvleg, efter han i første omgang var blevet skiftet ind i første halvleg, da Alexis Sanchez måtte udgå med en skade.

23-årige Lautauro Martinez nedstirrede sin træner på vej ud til bænken og sparkede til vandflaskerne for at vise sin tydelige utilfredshed med udskiftningen. Det fik Antonio Conte til at vende sig om for at råbe af angriberen.

Dagen efter fik de to dog begravet stridsøksen til træningen, da de mødtes i en knap så alvorlig boksekamp. Her kunne den belgiske stjerneangriber Romelu Lukaku begive sig som ring announcer, da han skulle introducere de to kamphaner.

Hvem, der vandt boksekampen, vides desværre ikke, men efterfølgende var der smil på læberne hos både Antonio Conte og Lautaro Martinez.

Lautaro Martinez har indtil videre i denne sæson spillet 36 kampe for Inter i Serie A, hvor han har bidraget med 16 mål.

Inter har for længst sikret sig det italienske mesterskab, som er deres første af slagsen i 11 år. Der har dog været uro i klubben efter fejringen, da klubbens ejer, Steven Zhang, vil have spillerne til at give afkald på to måneders løn.