Conte satser alt på Eriksen

Fodbolden har ligget stille i Italien længe, men i disse dage bliver den italienske pokalturnering færdigspillet med returkampe semifinalerne fredag og lørdag, hvorefter man spiller finalen på onsdag.

Lørdag handler det om, at Inter skal forsøge at indhente det tabte fra 0-1-nederlaget på hjemmebane mod Napoli. Her ser det ud til, at den danske landsholdsspiller Christian Eriksen kan få en afgørende finger med i spillet.

Sådan en opfattelse kan man i hvert fald hurtigt få af at læse forsiden på den italienske sportsavis Corriere dello Sport, som peger på, at Inter-træner Antonio Conte satser alt på Eriksens indsats i kampen.

Sportsavisen har endvidere lavet et bud på Milano-klubbens startopstilling til kampen lørdag aften, og her peger de på, at Christian Eriksen kommer til at spille på pladsen lige bag de to angribere Romelu Lukaku og Lautaro Martinez.

Christian Eriksen er i den seneste tid blevet rost meget for sin form, som peger mod, at han er ved at være tilvænnet livet i Italien efter sit skifte fra engelske Tottenham i vinterens transfervindue.

Kampen mellem Napoli og Inter spilles lørdag klokken 21. Vinderen møder Juventus.

