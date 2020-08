Contes opsigtsvækkende kritik

Christian Eriksens Inter sluttede Serie A-sæsonen stærkt af med en 2-0-sejr på udebane i sidste runde mod Atalanta i den direkte duel om andenpladsen.

En lidt ujævn sæson blev afsluttet flot, og Milano-klubben sluttede blot ét point efter Juventus, som efter at have sikret mesterskabet to runder før tid gik i stå.

Inter er også fortsat med i kampen om Europa League-titlen, men alt er ikke fryd og gammen i storklubben, hvor Christian Eriksen har fået en lunken start siden januarskiftet fra Tottenham.

Cheftræner Antonio Conte er nemlig alt andet end tilfreds med klubledelsen.

- Jeg føler ikke, at spillernes arbejde er blevet anerkendt, og jeg mener heller ikke, mit arbejde er blevet anerkendt, siger han ifølge Reuters efter sejren over Atalanta.

Meget lidt beskyttelse

- Vi har alle modtaget meget lidt beskyttelse fra klubben, faktisk ingen.

Inter var inde i et par småsløje perioder undervejs i sæsonen, hvor både holdet og træneren måtte stå på mål for en del kritik i medierne.

Conte har tidligere påpeget, at han savnede opbakning fra klubledelsen på det punkt, og det er den kritik, han nu gentager og intensiverer.

- Vi er nødt til at vokse og forbedre os på alle områder, også uden for banen. Og en stor klub bør beskytte sine spillere. Vi må snakke om det, når sæsonen er slut.

Burde have ageret modsat

- Jeg er nødt til at mødes med præsidenten (Steven Zhang, red.), og han er i Kina lige nu, siger Conte.

Ifølge ham har ledelsen også kritiseret holdet, hvor den burde have ageret modsat.

- Jeg kan ikke lide, når folk bare hopper med på vognen. Man er nødt til at være der i både medgang og modgang, men sådan er det ikke her i Inter. Jeg er ked af at sige det, lyder det fra Conte.

Inter skal møde Getafe i 1/16-finalen i Europa League 5. august.

