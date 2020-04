Contes regime: Eriksen må bøje sig

Det kan virke som et lille problem i disse dage, men Christian Eriksens plads hos Inter er ikke blevet konsolideret så hurtigt, som de fleste havde håbet og forventet.

Den store italienske sportsavis Gazzetta dello Sport har zoomet ind på Inter-holdet, som ligger nummer tre i den suspenderede Serie A.

Her har de haft fokus på Contes taktiske organisation i 3-5-2-opstillingen, og det er indtil videre ikke en idealformation, der inkluderer den danske playmaker.

Der ville blive plads på midtbanen, hvis Conte droppede sine wingbacks, men sådan kommer det ikke til at gå, vurderer den anerkendte avis.

De regner med, at den italienske mestertræner vil holde fast i sit system.

- Han (Eriksen, red.) er nødt til at komme ind i rytmen og specifikationerne i Contes spil og forstå alle aspekter af det. Ankomsten i den aktuelle sæson har ikke gjort det nemt.

Foto: Marco Bertorello/Ritzau Scanpix

Avisen skriver, at den defensive organisation er for vigtig til, at Conte vil ændre den for at få plads til den danske stjerne, som tjener styrtende i Italien.

- Det er i denne sammenhæng, Eriksen skal passe ind og hjælpe sig selv med at finde de dynamiske ideer, han viste hos Tottenham.

- Så hjælper han også Inter og sin træner med at give plads til ham på holdet.

28-årige Christian Eriksen nåede otte kampe for Inter, inden fodbolden blev lukket ned. Det blev til 348 minutter, altså lige godt en halvleg i hver kamp, hvor han har været i spil.

Den danske landsholdsspiller er nu i Danmark, efter han fik tilladelse af klubben til at rejse hjem.

Han skulle i de sidste par dage have spillet landskampe for Danmark, men testkampen mod Færøerne og England blev naturligvis aflyst på grund af coronavirussens udbredelse.

