Cornelius er Serie A's bedste: Et bombefly!

AC Milan er og bliver en storklub i italiensk fodbold, selvom det seneste mesterskab efterhånden ligger otte sæsoner tilbage. Det kan aflæses af tophistorierne på de landsdækkende nyhedsmedier mandag, hvor Stefano Piolis debut som cheftræner noget skuffende blev spoleret i overtiden, da Lecces Marco Calderoni udlignede til 2-2 på Giuseppe Meazza.

Der er historier om Inters underholdende 4-3-sejr over Salernitana, noget om Cristiano Ronaldo og Aurelio Andreazzolis snarlige fyring.

Ja, medier kan være nådesløse, når det kommer til trænere i Serie A. Men der er nok noget om snakken, når talen falder på Genoas træner, der allerede var meldt på vej ud af den kriseramte dansker-klub inden søndagens tragedie mod Parma.

Her kunne han se sine tropper tabe hele 5-1 på Stadio Ennio Tardini - fortrinsvis iscenesat af danske Andreas Cornelius.

Billedet af en jublende dansk angriber med knyttede næver er at finde på samtlige mediers hjemmesider mandag morgen og formiddag efter sine tre scoringer i 42., 45. og 50. minut.

En uventet hovedperson

Corriere dello Sport topper ekstase-barometret ved at kalde det for 'en dansk super-præstation', mens La Reppublica hæfter sig ved det første danske mål, det med hovedet, som 'smukt'.

Det giver vi dem ret i.

Gazzetta dello Sport hiver sig selv op til at kalde Cornelius for 'en uventet hovedperson' og tildeler ham i avisen karakteren otte - det højeste overhovedet i denne rundes Serie A - sammen med Lautaro Martinez fra Inter, mens La Stampa kalder ham for et bombefly.

Går man Twitter-vejen, og det er der altid mange fodboldfans, der gør, så er der mange, der noterer sig, at Cornelius og Ronaldo er noteret for lige mange mål i denne sæson - fire. Portugiseren har spillet 630 minutter - syv kampe fra start til slut. Danskeren er på 299 minutter - to kampe fra start og fem som indskifter.

Cornelius' hattrick er det første danske i Serie A siden Harald Nielsens i 1963. De to er dog langt fra de eneste danske spillere, der har kunnet prale af det.

Danske hattricks i Serie A Seks danskere har scoret minimum ét hattrick i Serie A John Hansen tre gange for Juventus (1949, 1951 og 1952) Karl Aage Hansen to gange for Atalanta (1949 og 1950) Jørgen Leschly Sørensen to gange - ét for Atalanta og ét for AC Milan (1951 og 1954) Poul 'Rassi' Rasmussen tre gange for Atalanta (1952, 1953 og 1955) Harald Nielsen seks gange for Bologna (1962 og 1963) Andreas Cornelius foreløbig én gang for Parma (2019)

