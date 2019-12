Cornelius skadet i forfærdelig Gattuso-debut

Gennaro Gattuso blev tirsdag udnævnt til ny Napoli-manager ovenpå Champions League-sejren over Genk, og han stod lørdag i spidsen for sin nye klub for første gang.

Et napolitansk uvejr havde ellers truet Serie A-opgøret mod Parma. Problemer med tagkonstruktionen på San Paolo var ved at udløse en aflysning, men i sidste ende slap man med at rykke kampstart fra 18.00 til 18.30.

I den anden lejr startede danske Andreas Cornelius på toppen forRoberto D'Aversas mandskab. Det var anden kamp i træk og 11. gang i sæsonen, at Cornelius var med i Parma-startelleveren.

Cornelius havde inden lørdagens opgør nettet fem gange i sæsonen, og han spillede også en afgørende rolle, da Dejan Kulusevski satte gæsterne i gang efter bare fire minutter.

Angriberen fik presset en Napoli-spiller til at heade bolden i den forkerte retning, og på forunderlig vis fik Kalidou Koulibaly ikke fat i bolden, selvom han var først over den. Kulusevski opsnappede den i stedet og var alene igennem med Alex Meret, som han sikkert passerede.

Arkadiusz Milik ærgrer sig. Foto: Ciro De Luca/Reuters/Ritzau Scanpix

I samme situation blev Koulibaly skadet og måtte tages fra banen. Sebastiano Luperto blev skiftet ind.

Men den senegalesiske forsvarsspiller var ikke alene om at blive ramt at skadesproblemer. I en duel efter et lille kvarter kom Cornelius til skade med lysken, som han tidligere har kæmpet med i flere ombæringer, og den danske angriber måtte udskiftes.

Den første store mulighed til hjemmeholdet tilfaldt Piotr Zielinski, som 24 minutter inde i kampen slap igennem Parma-forsvaret. Men polakken var uskarp og sendte bolden ud på tilskuerpladserne.

Kaptajn Lorenzo Insigne skulle i det 33. minut have udlignet, da han var helt alene med Luigi Sepe få meter fra mål, men den italienske angriber fik sparket kuglen forbi den venstre oppasser.

Få minutter inden pausefløjt var gæsterne fra Parma i stedet ved at udbygge føringen, da Gervinho førte bolden hele vejen ind i Napoli-feltet, hvor han selv afsluttede. Forsøget fik Meret handsken på, og det var nok til, at bolden ramte stolpen og gik i spil igen.

0-1 stod det således ved pausen.

I begyndelsen af anden halvleg misbrugte Milik først en enorm mulighed for at bringe balance i regnskabet, men den polske angriber gjorde skaden god igen få minutter senere, hvor han headede et indlæg fra Dries Mertens i nettet. Der var på dette tidspunkt spillet 64 minutter.

Efter scoringen intensiverede hjemmeholdet presset, men napolitanernes offensiv havde svært ved at kreere de helt store chancer. Det bedste kom fra Mertens' fod. Han havde et par fornuftige langskudsforsøg.

Helt ud af blev Gattuso og co. i stedet straffet dybt inde i kampens overtid, hvor Kulusevski fik opsnappet en stærk Parma-clearing. Svenskeren modtog bolden på egen banehalvdel og førte den hele vejen ned i Napoli-feltet.

Returløbene fra Napoli-spillerne var ikke just imponerende, og Kulusevski kunne derfor skubbe bolden ind foran mål til en spejlblank Gervinho, der med en simpel inderside sikrede gæsterne alle tre point.

Parma overhaler dermed Napoli i Serie A-tabellen og har nu 24 point. Napoli står noteret for 21 af slagsen.

Se også: Ny fiasko for Chelsea

Se også: Barcelona snubler i hæsblæsende topkamp

Se også: Den mand er livsfarlig! Pukki snød Schmeichel

Se også: Ingvartsen netter for tredje gang i Bundesligaen

Se også: Tyske storhold går mål-amok