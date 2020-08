Cornelius' træner fyret efter uenighed

Den danske landsholdsangriber Andreas Cornelius skal have en ny cheftræner i den kommende sæson.

Søndag meddeler den norditalienske klub nemlig på sin hjemmeside, at Roberto D'Aversa er blevet fritaget fra sin rolle som cheftræner.

Årsagen til bruddet mellem parterne skyldes ifølge Parma uenigheder mellem klubben og træneren om den fremtidig retning.

- Afskedigelsen er et resultat af, at den samhørighed og gensidige entusiasme, der har været nøglen til vores fællessucceser i de seneste år, er forsvundet i de seneste par uger, skriver klubben.

Andreas Cornelius' træner er fyret. Foto: Miguel Medina/Ritzau Scanpix

Parma lægger dog vægt på, Roberto D'Aversas næsten fire år i spidsen for klubben har været en stor succes. Han har formået at rykke klubben to rækker højere op.

- Uanset hvad kan intet slette de uforglemmelige resultater, som vi har opnået takket være træneren og hans stabs bidrag.

- Klubben udtrykker sin taknemmelighed for alt, hvad der er sket i de seneste par år, og vi ønsker Roberto held og lykke i sin karriere, skriver Parma.

Den tidligere gældsplagede klub endte 2019/20-sæsonen på en 11.-plads i Serie A, hvilket var over forventningerne før sæsonen.

Andreas Cornelius scorede 12 ligamål i sidste sæson.

