Corona-frygt får Inter til at spille for tomme tribuner

Christian Eriksen og Inter vil spille sin Europa League-kamp mod Ludogorets for tomme tribuner på grund af frygt for coronavirus

Det bliver for tomme tribuner, at Inter og Christian Eriksen spiller returkampen i 1/16-finale i Europa League torsdag mod bulgarske Ludogorets. Det oplyser klubben i en erklæring på sin hjemmeside.

Det sker i samråd med regionen Lombardiet og Milano Kommune i frygt for spredning af coronavirus, der har ramt hårdt i Italien med mindst 165 registrerede tilfælde med fem dødsfald til følge.

Det første opgør mellem Ludogorets og Inter endte i øvrigt med en 2-0-sejr til italienerne med Christian Eriksen på scoringslisten.

Virussen fik også Inter til at udsætte sin kamp i weekenden mod Sampdoria. Og flere af de kommende kampe i Serie A er også i fare for at blive udsat efter krav fra myndighederne, selv om det italienske fodboldforbund (FIGC) har appelleret til, at det ikke bliver tilfældet.

- Af hensyn til vores Serie A-mesterskab har vi planlagt for og bedt til, at kampene bliver afviklet bag lukkede døre. Det kan også ske så tidligt som søndag, sagde FIGC-præsident Gabriele Gravina efter et møde mandag.

Det kan også få følger for topopgøret mellem netop Inter og Juventus, der skal spilles søndag i Torino på Allianz Arena.

Se også: Stor ros til Eriksen: Sammenlignes med legende

Se også: Italiensk dril efter kasse: Nyt øgenavn til Eriksen