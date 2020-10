Corona-kaos hærger danskerklub

Der er store problemer i den italienske fodboldklub Genoa CFC, der har danske Lasse Schöne og Lukas Lerager i truppen.

Hele 22 personer er blevet testet positiv for coronavirus, efter at Davide Biraschi, Domenico Criscito og Darian Males er blevet tilføjet til listen over sygemeldte i klubben.

Både Schöne og Lerager er ifølge Genoa iblandt de smittede, der nu tæller 17 spillere og fem personer fra staben.

Genoa har suspenderet al træning frem til næste mandag, og deres kampe i den italienske Serie A er blevet udskudt. De skulle lørdag eftermiddag have spillet mod Torino, men den kamp er naturligvis ikke blevet til noget.

Det var et noget amputeret Genoa-hold tabte i sidste runde hele 0-6 ude mod Napoli, hvor corona-problemerne for alvor startede for det norditalienske hold.

Holdet ligger nummer 12 i Serie A efter to kampe, hvor det efter to kampe er blevet til en sejr og et nederlag. Den statistik kommer de ikke til at forbedre, før størstedelen af holdet er blevet coronafrit.

