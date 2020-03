Coronapanik i Serie A: 'Stop fodbold!'

Italien er hårdt ramt af coronavirussen, og det har allerede haft konsekvenser for Serie A.

Adskillige af sidste weekends kampe blev udsat, mens denne weekends kampe bliver spillet for tomme tribuner.

Alle sportsbegivenheder i Støvlelandet skal frem til 3. april afvikles uden tilskuere, og fodboldforbundets præsident, Gabriele Gravina, er klar til at tage det ultimative skridt.

Bliver en Serie A-spiller ramt af coronavirus, udelukker han ikke at suspendere resten af sæsonen. Det siger han ifølge Football Italia til Rai Sport.

Corona-panikken spreder sig i Italien. Foto: Daniele Mascolo/Ritzau Scanpix



- Vi vil ikke udelukke at suspendere sæsonen. Vi er nødt til at være realistiske og under disse omstændigheder tage alle nødvendige tiltag for at garantere først og fremmest vores atleters helbred.

- Vi kan ikke udelukke noget lige nu, siger Gabriele Gravina, der er utilfreds med, at nogle har sat spørgsmålstegn ved beslutningen om, at kampe – ligesom i de øverste rækker i Danmark – skal spilles uden tilskuere:

- At høre klubpræsidenter argumenterer for, hvad der er i deres egen interesse, sender et meget dårligt signal for italiensk fodbold.

- Alle, der kun ser efter deres eget lille stykke græs, repræsenterer den langsomme død for vores sportssystem.

Præsidenten for den italienske spillerforening, Damiano Tommasi, opfordrer direkte til, at alle fodboldkampe aflyses i Italien.

Det sker efter nyheden om, at regeringen planlægger en total nedlukning af Lombardiet og 11 provinser i fire andre regioner, der er ramt af virusset.

- Lad os stoppe ligaen! Behøver vi andet? Stop fodbold!, skriver han.

Ifølge de seneste tal fra den italienske regering er 4634 blevet testet positiv for coronavirus i Italien. Sygdommen har indtil videre kostet 197 italienere livet.

Christian Eriksen og Inter møder søndag Juventus på udebane i en meget imødeset topkamp, der på grund af coronavirussen blev udsat en uge.

