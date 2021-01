- Cristiano fortæller mig hvad jeg skal spise

Barcelona med Braithwaite, Real Madrid og flere spanske storhold. Se Copa del Rey i Ekstra Bladet+ lige her.

Den brasilianske midtbanespiller Arthur har prøvet det, mange drømmer om.

Han har spillet på hold med Lionel Messi i FC Barcelona og blev i sommer holdkammerat med Cristiano Ronaldo i Juventus.

Og hvis han skulle vælge en favorit, er det den nuværende holdkammerat.

- Vi spiller sammen, som han ganske korrekt udtrykker det.

Arthur fortæller også, hvor dedikeret Ronaldo er.

- Han træner som et dyr, han ved ikke, hvornår han skal hvile, og han opfordrer dig til at give alt. Han fortæller mig altid, hvad jeg skal spise, uden at lade noget være tilfældigt.

- Jeg er ikke så tæt på Cristiano, at jeg går rundt i hans hus for at få kaffe, men vi har et godt forhold, siger brasilianeren til YouTube-kanalen Desimpedidos ifølge Marca.

Han kommer dog ikke konkret ind på, hvad portugiseren så råder ham til at spise.

Artiklen fortsætter under billedet...

Ronaldo er meget til fisk. Foto: Miguel Medina/Ritzau Scanpix

Cristiano Ronaldo har tidligere fortalt Goal, hvad han foretrækker at spise.

- Jeg har en diæt med højt proteinindhold, masser af fuldkorn, frugt og grøntsager og undgår sukkerholdige fødevarer.

Livretten skulle være 'Bacalhau à Brás', der er en blanding af torsk, løg, kartofler i tynde skiver og røræg.

Han spiser også masser af frugt og magre proteiner.

På restauranter bestiller han ofte bøf og en salat, men aldrig noget frossent. Alt, hvad Ronaldo spiser, er friskt ifølge ham selv.

