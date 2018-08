Cristianos vilde drøm: Min søn skal være som mig

Til februar fylder Cristiano Ronaldo 34 år, og selvom han stadig er fit og farlig, så kan han så småt skimte afslutningen på fodboldkarrieren. Men fortvivl ikke, der er muligvis mere på vej af samme støbning...

Cristiano Ronaldos ældste søn Cristiano Jr er nemlig blevet otte år, og farmand ser et stort potentiale i sønnen.

- Han er meget konkurrencemenneske, ligesom jeg var, da jeg var ung, og han kan ikke lide at tabe, siger Cristiano Ronaldo ifølge goal.com.

- Han vil være som mig. er jeg 100 procent sikker på. Jeg håber, at jeg med min erfaring, min motivation, mine mål kan lære ham nogle ting, men han må selvfølgelig blive lige, hvad han ønsker.

- Jeg vil altid støtte ham, men selvfølgelig vil jeg gerne have Cristiano (junior, red) til at blive fodboldspiller, for jeg tror, han har det drive, der skal til, siger Ronaldo.

- Han har en god krop, han er hurtig, han har færdighederne og han kan skyde, men han skal selvfølgelig tage sin egen beslutning. Han er så ung, og jeg vil ikke presse ham. Men det er selvfølgelig en drøm at se min dreng som fodboldspiller, siger Ronaldo.

Cristiano Ronaldo ser mange af de samme kvaliteter i sønnike, som han selv har. Foto: All Over

Cristiano Ronaldo med sønnen. Foto: All Over

I samme interview lavet i forbindelse med portugiserens job som ambassadør for streamingtjenesten DAZN, der bliver han spurgt, om han er særligt glad for at få fint tøj på.

- Ikke rigtigt. Jeg synes ikke, at jeg er besat af at se godt. Jeg ser godt ud, fordi jeg er god, siger Ronaldo, før han grinende bryder sammen og erkender, at han bare joker.

-Men jeg synes, at det er vigtigt at se godt ud og dufte godt. Det er altså ikke kun kvinder, der skal det. Kvinderne kan godt lide at se, at man er velklædt. Min kæreste kan lide det, min mor og mine søstre. Alle omkring mig kan lide at se folk i smart tøj, siger Ronaldo.

- Det er en del af vores kultur. Så det er godt, og det er ikke en besættelse, men en detalje her eller dér, der gør forskellen i min verden, siger Ronaldo.

I samme interview fortæller Ronaldo også, at han var glad for at få overdraget 7-tallet fra Juan Cuadrado i Juventus, at Alex Ferguson var god til at lære ham op og fjerne hans step-over-finter i Manchester United, samt at de stående ovationer i Juventus efter hans saksesparksmål var medvirkende til, at han skiftede til Torino-klubben denne sommer.

