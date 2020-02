Dårligt nyt for Cornelius: Ramt af ny skade

Andreas Cornelius er igen blevet ramt af en muskelskade.

Det skriver den danske landsholdsspillers italienske arbejdsgiver, Parma, på sin hjemmeside.

Her fremgår det, at angriberen er blevet skadet i piriformis-musklen, der sidder i bækkenet. Det nævnes ikke, om eller hvor længe skaden holder Cornelius ude, men blot at han bliver behandlet.

Den danske angriber har været skarp på det seneste, hvor det i fem seneste optrædener for Parma er blevet til tre scoringer. Lørdag skaffede han Parma et point, da han dybt inde i overtiden mod Cagliari udlignede til 2-2.

Det var Cornelius' ottende ligamål i sæsonen, og han er dermed topscorer i klubben fra skinkebyen.

Det er en ganske flot præstation, når man tager i betragtning, at Cornelius kun har fået spilletid i 15 ud af 22 ligakampe. I fire kampe har Cornelius været ude med andre muskelskader, og i tre kampe har han siddet på bænken fra start til slut.

Cornelius har scoret sine otte mål på 739 spilminutter, hvilket betyder, at han har scoret et mål hvert 92. minut.

Se også: Mislykket nøgenløb: Nu takker hun

Se også: Zanka debuterer i målfest

Se også: Rørt Wozniacki hyldet af fodboldlegende