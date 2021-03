Dårligt nyt for Eriksen

Christian Eriksen har fået godt med spilletid for Inter i den seneste måned, men i søndagens kamp mod Torino må den danske landsholdsstjerne efter sigende sidde over.

I de seneste dage har han trænet alene i Inter, og han vil efter alt at dømme være utilgængelig til weekendens kamp som følge en mindre skade. Det skriver den italienske version af Sky Sport fredag.

Eriksen døjer ifølge mediet med betændelse i sit venstre knæ.

Skaden er imidlertid ikke værre, end at Eriksen vil blive testet lørdag for at se, om han kan være med. Dermed ser det ikke ud til, at der venter danskeren en længere pause.

Christian Eriksen er tvivlsom til søndagens kamp. Foto: Ritzau Scanpiz

Til gengæld er Inters Arturo Vidal ude i de kommende uger. Han er blevet opereret i sit venstre knæ fredag morgen og ventes nu ude i godt 25 dage.

Sky Sport peger derfor på, at Nicolo Barella, Marcelo Brozovic og Roberto Gagliardini ventes at være assistenttræner Cristian Stellini udvalgte på midtbanen til søndagens kamp mod Torino.

Cheftræner Antonio Conte er nemlig ikke med til kampen som følge af en karantæne, du kan løse mere om her.

