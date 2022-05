Dårligt nyt: Zlatan ude i 7-8 måneder

Han er blevet 40 år gammel, men spørgsmålet er fortsat, om han fortsætter karrieren eller siger stop.

Beslutter Zlatan Ibrahimovic sig for det første, er han dog løbet ind i en udfordring - en stor én.

Svenskeren er nemlig opereres i knæet og står derfor til at være ude de kommende syv til otte måneder.

Det oplyser AC Milan på deres hjemmeside, der tilmed er brudt sammen, efter nyheden er kommet ud.

At han vælger at lade sig operere kan dog være et tegn på, at han ikke har tænkt sig at sige stop endnu, men har intentioner om at fortsætte en allerede ret så imponerende karriere.

Den velinformerede journalist Fabrizio Romano oplyser, at Ibrahimovic nu vil tage en beslutning om, hvorvidt han vil fortsætte karrieren eller ej.

Zlatan Ibrahimovic' nuværende kontrakt med AC Milan udløber om en måned. Det er endnu ikke afsløret for offentligheden, om der bliver tale om en kontraktforlængelse.

- Jeg kan ikke gå i detaljer nu. Detaljerne kommer ud snart, og så kan jeg tale om det, sagde Ibrahimovic, efter at det italienske mesterskab kom i hus søndag.

Den nuværende skade er også årsagen til, at den stærke angriber har meldt afbud til det svenske landshold.

Zlatan Ibrahimovic nåede i denne sæson at spille 23 Serie A-kampe og score otte mål.

