Medie: Dansker på rampen til kæmpe salg

20-årige Mikkel Damsgaard har fået et stort gennembrud for Sampdoria i denne sæson, og klubber som Juventus, Inter, Tottenham, West Ham, Leeds og Southampton kædes sammen med et køb for 150 millioner.

Nu er citater fra Sampdoria-træner Claudio Ranieri nået helt til England, og med fortid som Premier League-vinder, så er Ranieris ord noget, der tages alvorligt.

- Damsgaard er et vidunderbarn, der skal føres frem stille og roligt uden at give ham for mange ansvarsområder, siger Ranieri i et interview, som blandt andre MSN gengiver.

Mikkel Damsgaard får pæne ord med fra Claudio Ranieri. Foto: Antonio Calanni/Ritzau Scanpix

Ranieri vandt Premier League med Leicester i 2016 og har siden været træner i Nantes, Fulham, Roma og siden 2019 i Sampdoria. Tidligere har han været i Monaco, Inter, Lazio, Juventus, Parma, Valencia, Chelsea, Atletico Madrid, Fiorentina, Napoli og Cagliari, så der er vægt bag ordene.

- Når jeg sender ham på banen, så gør han ofte forskellen. Han kan spille forskellige positioner og er altid klar, siger Ranieri også.

- Han forbedrer sit spil kamp for kamp, men er stadig en ung fyr, der skal styres. Han har viljen til at gøre det godt for Sampdoria, siger Ranieri ifølge Sampnews24.

Claudio Ranieri har prøvet lidt af hvert. Foto: Miguel Medina/Ritzau Scanpix

Og danskeren sender også roser den anden vej.

- Det var vigtigt at fremskynde min akklimatisering til italiensk fodbold, og han hjalp mig meget.

- Han er en god træner, og han har forklaret mig, hvor vigtigt det er at vinde. Det har fået mig til at indse, at der er kamp, hvor det handler om at vinde uanset hvordan, og så er der andre kampe, hvor du kan tænke lidt mere på kvaliteten af spillet, så man kan skifte lidt, siger Damsgaard.

Damsgaard skiftede fra FC Nordsjælland til Sampdoria i sommer og har i denne sæson spillet 21 kampe i Serie A, mens han har scoret to gange og lavet fire assists.

