Danmarks onde ånd frosset ud: Ikke inviteret til julefest

VM 2018's danskerbøddel, Mario Mandzukic, var ikke en af de 600, Juventus ønskede at have med til klubbens julefest

Juventus flottede sig og rullede den røde løber ud for 600 mennesker til klubbens årlige julefest. Men angriber Mario Mandzukic måtte kigge dybt i postkassen efter sin invitation. Det skriver blandt andet Daily Mail

Mandzukic spiller slet ikke i den norditalienske storklub, og han efterlader da selv heller ingen tvivl om, at han gerne vil skifte arbejdsgiver. Kroaten træner fortsat alene med en personlig træner for at holde sig i form til et skifte i det kommende transfervindue.

Træner Maurizio Sarri har ikke haft den tidligere Bayern München-spiller som en del af sine planer siden sin tiltræden i sommerpausen. Den 33-årige angriber har ikke spillet en officiel kamp siden maj og har således ikke fået et eneste minuts spilletid i indeværende sæson af Serie A.

Interesserede tyskere

Han har flere steder været rygtet til Borussia Dortmund, der angiveligt spekulerer i en billig signing til angrebet. Kroaten menes at kunne skaffes for et beløb i omegnen af 60 millioner kroner - noget mindre end de ca. 140 millioner kroner, Torino-klubben erhvervede ham for.

Mario Mandzukic vil blive husket af mange danskere som manden, der udlignede til 1-1 i ottendedelsfinalen mellem Danmark og Kroatien i sommeren 2018. Her sørgede han med en overtidsscoring i semifinalen mod England for at sende den lille nation ved Adriaterhavet til VM-finalen - den største bedrift i landets korte fodboldhistorie. I finalen scorede han også et mål, der dog kun pyntede på det endelige resultat for kroaterne, som tabte 2-4 til Frankrig.

Mandzukic har en fortid i flere andre europæiske storklubber. Han skiftede fra Wolfsburg til Bayern München i 2012 og var en del af det hold, der vandt den sydtyske gigants femte Champions League i 2013. Derfra skiftede han i 2014 til Atlético Madrid, inden han røg til Juventus sæsonen efter. Her har han nu formentlig har scoret sit sidste ligamål. 30 i den sort-hvidstribede trøje blev det på fire sæsoner.

