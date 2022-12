Dansk bomber sat fri: Skal have ny agent

Hans navn er brandvarmt, og på under et år er han skiftet hele to gange.

Men Rasmus Højlunds næste kontrakt skal forhandles på plads af en agent, han endnu ikke selv kender navnet på.

For den danske komet har stoppet samarbejdet med agentfirmaet Boutique Transfers & Management (BTAM), og derfor er han i skrivende stund ikke repræsenteret af nogen.

- Ja, den er god nok. Jeg er fri på markedet så at sige, bekræfter Rasmus Højlund, da Ekstra Bladet fanger ham.

- Det skulle ikke længere være et samarbejde mellem dem og mig. Vi kunne ikke blive enige, og vi valgte derfor at gå hver til sit.

Og hvor efterlader det så den ombejlede 19-årige bomber, der fik debut på landsholdet i september? Og som nåede at brænde den østrigske liga fuldstændig af, inden Atalanta så lyset i ham og kaprede ham i sommer?

Annonce:

Det afhænger af flere forskellige ting, men én ting er sikkert. Rasmus Højlund er klar over, at han er en særdeles eftertragtet spiller, som mange agenter vil forsøge at få i sin stald.

Alligevel forholder han sig ydmyg.

- Jeg holder alle muligheder åbne, og så vil tiden vise, hvem der skal repræsentere mig i fremtiden.

Artiklen fortsætter under billedet..

Christian Eriksen og Rasmus Højlund på vej på banen i september. Foto: Lars Poulsen

Det var FC København, som solgte Rasmus Højlund til Sturm Graz i januar, og i den danske hovedstadsklub spiller hans to brødre - Oscar og Emil Højlund - stadig ungdomsfodbold.

Og måske skal hans fremtidige agent være i stand til at repræsentere alle tre. Det afviser angriberen i hvert fald ikke.

- Det kunne da godt være. For at være ærlig har jeg ikke tænkt så meget over det endnu. Lige nu taler jeg egentlig bare med mine forældre om det hele. Så længe et skifte eller noget andet transferrelateret ikke venter i kulissen, så har jeg egentlig ikke så travlt, fortæller han.

Annonce:

Kontrakten med Atalanta løber frem til 2027. Så hans nærmeste fremtid er på plads, medmindre historien gentager sig, og han igen drager afsted til en endnu større adresse inden for kort tid.

Sikrede ham store kontrakter

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger udløb aftalen mellem BTAM og Højlund allerede i slutningen af november.

I løbet af 2022 har agentfirmaet - med den danske stjerneagent Ivan Marko Benes som ansigtet udadtil - haft ansvaret for Højlunds sportslige aftaler - herunder forhandlinger, kontraktforhold og løn.

Det var dermed BTAM, der sikrede ham lukrative kontrakter i østrigske Sturm Graz, da han forlod FC København i januar og siden i italienske Atalanta, som for 125 millioner kroner købte ham fri af den østrigske storklub et halvt år efter.

Rasmus Højlund var ikke blandt Kasper Hjulmands 26 VM-navne, selvom han fik vist sig fint frem i Nations League-kampene op til.