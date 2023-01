Dansk komet fortsætter: Scorer igen

Rasmus Højlund har fundet målformen i Italien.

Mandag aften scorede den tidligere FC København-angriber for anden kamp i træk, da han med sin klub, Atalanta, var på besøg hos Bologna i Serie A.

Og målet var drønhamrende vigtigt for klubben fra Bergamo, der havde Joakim Mæhle på bænken.

Atalanta var nemlig kommet bagud med 0-1 i første halvleg, men med et fikst tip over målmanden sørgede 19-årige Højlund for, at Atalanta vandt 2-1.

Med den første sejr i fem kampe sætter Atalanta tre point ind på kontoen. Det betyder, at klubben rykker op på sjettepladsen i Serie A.

Allerede efter seks minutter kom Atalanta i problemer, da Riccardo Orsolini bragte Bologna foran.

Rasmus Højlund forsøgte efter 17 minutter at få et straffespark, men dommeren købte ikke hans teatralske dyk mod jorden.

Atalanta havde det svært, og vi skulle ind i anden halvleg, før gæsterne slog tilbage. Teun Koopmeiners tog chancen fra distancen, og med et missil fik han nettet til at blafre.

Og så kom Højlunds mål.

Efter knap en time løb han dybt og fik bolden serveret af Jérémie Boga. Målmanden kom stormende ud af sit mål, men det havde Højlund set. Ganske overlegent tippede han den fikst hen over Lukasz Skorupski.