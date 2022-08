Dansk komet hentes i privatfly: Her er hans kontrakt

Rasmus Højlund skal fredag med privatfly til Italien og herefter gennemgå et lægetjek

Det er ikke længe siden, at han var langt fra spilletid i FC København.

Men siden sit skifte til østrigske Sturm Graz i januar er alt vendt op og ned for den danske angriber Rasmus Højlund, der har bombet mål ind på stribe. Og nu fortsætter det udenlandske eventyr.

Ekstra Bladet erfarer, at den 19-årige bomber er millimeter fra at blive solgt til italienske Atalanta, der betaler hele 17 millioner euro, svarende til 126 millioner kroner for ham. Det beskrev B.T. som de første.

Rammerne for en aftale faldt på plads torsdag, og det er nu blot danskerens bagland, der skal gennemtjekke alt, inden der kan skrives under.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er Rasmus Højlund blevet enige med Serie A-klubben om en aftale, der løber de næste fire år med en option på et år yderligere.

Turen til Støvlelandet er også blevet arrangeret af Atalanta.

Rasmus Højlund skal fredag med privatfly fra Østrig til Italien, hvorefter hans kommende arbejdsgiver vil have danskeren til lægetjek.

På den måde er håbet, at han allerede kan befinde sig på bænken i weekenden, når Atalanta møder Verona på udebane.

Højlund har imponeret i Østrig det seneste halve år. Foto: IMAGO/Eibner-Pressefoto/EXPA/Ritzau Scanpix

Kæmpe interesse

I sidste uge kunne Ekstra Bladet fortælle, at netop Atalanta havde set sig aldeles lune på Højlund og havde fået et nyt bud afvist af Sturm Graz.

Faktisk har der ifølge Ekstra Bladets oplysninger været en vaskeægte budkrig i gang i jagten på at lande den danske målmagers underskrift.

Et hav af andre klubber har således været interesseret i Højlund, og frem mod den endelige underskrift med Serie A-klubben var en række europæiske klubber stadig inde i billedet, fortæller kilder til Ekstra Bladet.

Club Brugge, Celta Vigo, Newcastle, Leeds, Borussia Mönchengladbach og Hoffenheim har alle vist interesse for den tidligere FCK-angriber.

Gennem hele forløbet har det dog ifølge Ekstra Bladets oplysninger hele tiden været de belgiske mestre fra Club Brugge og Atalanta, der har været i førersædet.

En kamp, som italienerne altså vandt, og som betyder, at Rasmus Højlund bliver holdkammerat med danske Joakim Mæhle.

Millioner til FCK

Derudover kan FC København glæde sig over, at 15 procent plus lidt ekstra af overgangssummen ryger lige ned i lommen på dem.

Det betyder, at de danske mestre får cirka 19 millioner kroner, og de fordobler dermed det, som københavnerne fik for ham i første omgang, da Sturm Graz købte ham i vinterens transfervindue.

Rasmus Højlund har igen og igen fået nettet til at blafre i det østrigske.

I 21 kampe blev det til imponerende 12 mål. Bare i denne sæson nåede danskeren at blive noteret for tre mål i fem kampe i den bedste østrigske række.

Atalanta har efter de første to kampe af sæsonen fire point. De ligger aktuelt nummer seks i Serie A.

