Dansk komet lyner

Den målfarlige angriber Andreas Skov Olsen scorede søndag for første gang i Serie A.

Den blot 19-årige angriber førte an i et comeback for Bologna, der på udebane slog Napoli med 2-1.

Den tidligere FC Nordsjælland-topscorer kom på banen fra anden halvlegs start, og efter mindre end et kvarter på banen udlignede Skov Olsen til 1-1 for gæsterne.

Den danske teenager var trukket med frem i højre side af feltet, og her stod han klar til at samle bolden op, da Napoli-forsvaret i første omgang fik blokeret et skudforsøg fra Bologna.

Andreas Skov Olsen sparkede resolut og knaldede sikkert bolden i mål.

- Jeg er glad for mit mål og for at have hjulpet holdet med at vinde. Mit mål for sæsonen er at blive mere konsistent, hvilket fører til flere mål og assister, siger den unge dansker på Bolognas hjemmeside.

Ti minutter før slutfløjt sørgede holdkammeraten Nicola Sansone for den lidt overraskende udesejr mod napolitanerne, der er inde i en skidt stime i Serie A.

Fernando Llorente havde før pausen gjort det til 1-0 for værterne, der er placeret på ligaens syvendeplads med 20 point. Bologna har 16 point på 12.-pladsen.

Andreas Skov Olsen scorede i sidste sæson 22 mål for FC Nordsjælland i Superligaen. Han er samtidig en yderst målfarlig herre på det danske U21-landshold.

Forleden scorede han sammenlagt fire gange, da Danmark besejrede Ukraine og Malta i kvalifikationen til U21-EM.

