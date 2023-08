Dansk landsholdsspiller forhandler med storklub

Lecce meddeler lørdag, at Morten Hjulmand har fået tilladelse til at mødes med Sporting og forhandle kontrakt på plads

Det nærmer sig et skifte for danske Morten Hjulmand.

Den 24-årige midtbanespiller er på det seneste blevet sat kraftigt i forbindelse med et skifte til portugisiske Sporting, og det bliver nu bekræftet af hans italienske klub, Lecce.

Lørdag meddeler man nemlig på sin hjemmeside, at den tidligere FC København-ungdomsspiller ikke er en del af truppen, når resten af mandskabet søndag skal spille testkamp mod Cadiz.

Serie A- klubben har således givet den danske landsholdsbobler fri, så han kan forhandle de personlige vilkår på plads med den portugisiske storklub.

Flere portugisiske medier oplyser, at de to klubber er blevet enige om en pris på 12 millioner euro her og nu samt yderligere tre millioner euro i bonusser.

Det betyder, at Sporting i første omgang skal af med cirka 90 millioner danske kroner for den 24-årige midtbanespiller.

Morten Hjulmand står noteret for 95 kampe i Lecce, hvor han også har båret anførerbindet.