Dansk landsholdsspiller skifter klub

Leeds og Rasmus Nissen Kristensen rykkede i sidste sæson ud af Premier League.

Men den danske landsholdsspiller kommer ikke til at spille i den næstbedste engelske række i 2023/24-sæsonen.

26-årige Nissen Kristensen er således blevet lejet ud til AS Roma i en aftale, der løber hele den kommende sæson. Det oplyser både Leeds og Roma.

- Jeg er stolt af at blive en del af denne fantastiske klub. Man kan mærke historien, så snart man går ind ad døren, siger danskeren på Romas hjemmeside.

Den midtjyske back skiftede sidste sommer fra Red Bull Salzburg til Leeds og var fast mand i startopstillingen i efteråret, hvorefter han i starten af i år i mange kampe var henvist til bænken.

Nissen Kristensen sluttede dog sæsonen af med at spille de fleste kampe fra start under træner Sam Allardyce.

Nu gælder det så italiensk fodbold. Nissen Kristensen kommer i Roma under cheftræner Jose Mourinhos vinger.

Hovedstadsklubben vandt i forrige sæson Conference League og nåede i sidste sæson frem til finalen i European League, hvor det dog blev til et nederlag til Sevilla.

I Serie A er det under Mourinhos lederskab blevet til to sjettepladser.

- Romas europæiske succes de seneste år gav mig endnu mere lyst til at spille for klubben. Jeg kan slet ikke vente med at få et hverdagsliv her, siger Nissen Kristensen.

Han fik sin fodboldopdragelse i FC Midtjylland. I januar 2018 blev han solgt til Ajax i Holland. Halvandet år senere skiftede Nissen Kristensen så til Red Bull Salzburg.

Han fik debut på det danske landshold i september 2021 og har i alt spillet 15 kampe for Danmark.