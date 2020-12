Dansk landsholdsspiller var i tårer

Han nøjes med at sidde på bænken, da belgiske Genk søndag aften skuffende bare fik 1-1 mod Waasland-Beveren, men alligevel var det Joakim Mæhle, der var i fokus efter opgøret i Jupiler League.

Danskeren skifter i næste uge til Atalanta, og efter opgøret var han til pressemøde og kunne reelt sige farvel efter tre gode sæsoner i Belgien.

Den tidligere AaB'er havde svært ved at holde tårerne tilbage, da han fortalte om sin tid i Belgien og Genk, og han ved da også, at han har udviklet sig enormt i klubben.

- Jeg er glad og trist i dag. Jeg forlader klubben, hvor jeg voksede op. Jeg var bare 19 år, da jeg ankom her i 2017. At skifte til Genk er den bedste beslutning, jeg har taget. Jeg havde kun spillet et par kampe på AaB's førstehold, og jeg vidste ikke engang, hvad min bedste position var.

- Når jeg i dag føler mig klar til at tage næste skridt, er det takket være Racing Genk. Jeg blev mester, jeg spillede Champions League, og jeg blev landsholdsspiller. Jeg er meget taknemmelig for Genk, men nu er det også det rigtige tidspunkt at skifte på.

- Hvis man føler, at tingene er blevet rutine, at man føler, man gør tingene på 90 procent, er det tid til at søge en ny udfordring, siger danskeren på et pressemøde.

Og den udfordring er altså italienske Atalanta, hvor Joakim Mæhle umiddelbart passer godt ind med sin offensive tilgang til spillet.

Mæhle fik sin opvækst i AaB og spillede altså nogle få kampe, inden han blev solgt til Genk. Nu går turen videre til Bergamo og Italien, og skiftet sender også lidt penge i den nordjyske klubkasse.

