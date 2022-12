Dansk legende: - Dybt tragisk

En tragisk nyhed har ramt fodboldverdenen fredag eftermiddag.

Serbiske Sinisa Mihajlovic er afgået ved døden efter længere tids sygdom. Sinisa Mihajlovic blev kun 53 år gammel. Han var aktiv som spiller i Serie A, mens han også har været træner i flere forskellige klubber i støvlelandet.

Selvom de ikke var holdkammerater, så delte Sinisa Mihajlovic og den tidligere danske landsholdsspiller Thomas Helveg flere år i italiensk fodbold sammen. Nyheden om Mihajlovic' dødsfald gør ondt på danskeren.

- Det er frygteligt at høre. Hold da op... Vi har jo været kollegaer, men jeg kender ham ikke som sådan personligt, men derfor er det stadig en person, som jeg har mødt mange gange undervejs.

- Jeg ved godt, at han har haft et sygdomsforløb, som har været længerevarende. Det er dybt tragisk, siger Thomas Helveg til Tipsbladet.

Sinisa Mihajlovic blev blot 53. Foto: Massimo Paolone/Ritzau Scanpix

51-årige Thomas Helveg spillede i italiensk fodbold fra 1993 til 2004 for klubber som Udinese, AC Milan og Inter. I samme periode optrådte Sinisa Mihajlovic for AS Roma, Sampdoria, Lazio og Inter. Selvom Helveg og Mihajlovic aldrig var holdkammerater, så efterlod han et stort indtryk på danskeren.

- Vi deler en epoke sammen, og jeg husker ham helt fra mine allerførste år til mine sidste år i italiensk fodbold, hvor han var en, som jeg stødte på. Det gør jo, at man føler, at man får kendskab til hinanden.

- Ikke kun når man står overfor hinanden, men også når man følger de andre kampe og hold i Italien. Et eller andet sted føler man, at man kommer til at lære de her spillere at kende, som har været der i samme periode.

- Han var en markant skikkelse i Italien men også i international fodbold generelt. Jeg husker ham som værende en dygtig leder og spiller. Frem for alt husker jeg ham som en behagelig kollega og modstander. Jeg har faktisk ikke noget dårligt at sige om ham, udover at han aldrig nåede at spille på mit hold eller omvendt.

Thomas Helveg forlod italiensk fodbold til fordel for Norwich i sommeren 2004. Samme sommer kom Sinisa Mihajlovic til Inter. To år senere afsluttede han sin aktive karriere, og kastede sig over trænergerningen.

Her har han stået i spidsen for klubber som Fiorentina, AC Milan, Sporting CP og Bologna. Hos sidstnævnte stoppede samarbejdet tilbage i september. Sinisa Mihajlovic efterlader sig sin kone og seks børn.