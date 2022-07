Dansk stjerne: Følte mig til tider fortabt

Han spillede ikke meget i sidste sæson på grund af en alvorlig skade, han fortsat må tage medicin for at holde styr på, men danske Mikkel Damsgaard frygtede aldrig, at karrieren var i fare.

Det fortæller han nu i et interview med Secolo XIX.

Onsdag var Damsgaard i startopstillingen, da Sampdoria spillede testkamp og vandt 9-1 over Castiglione. Han scorede ikke, men stod for et oplæg.

Danskeren er stadig ved at bygge sig op, efter han i efteråret udgik af en kamp med knæproblemer. Siden blev han opereret, da man fandt ud af, at han var ramt af et bakterieangreb. Og man har fundet ud af, at Damsgaard lider af leddegigt. Noget, han nu får medicin for. Det kostede stort set resten af sæsonen.

- Det var svært. Jeg har aldrig været skadet så længe. Det var en dårlig sæson, og jeg vil gerne lægge det bag mig og sørge for, at den næste bliver god, siger danskeren og forklarer:

- Jeg frygtede aldrig, at jeg ikke ville vende tilbage til spillet. Selvfølgelig føler man sig til tider fortabt, og da jeg var på hospitalet, var jeg ked af det, men jeg har aldrig troet, at jeg ikke ville vende tilbage så hurtigt som muligt. Jeg vidste, det ville tage noget tid, men nu er jeg her, og jeg er glad for at træne hver eneste dag med mine holdkammerater.

Foto: Lars Poulsen

Efter en så lang periode væk fra spillet, er det også de små glæder, han nyder.

- Jeg værdsætter at spille, røre bolden og ikke være skadet. Være med mine holdkammerater, være i omklædningsrummet, og at kunne gøre tingene uden problemer. Det er en fantastisk følelse. Hvis du ikke kan spille i noget tid, nyder du det sjove ved at spille fodbold mere, siger han.

Sampdoria indleder Serie A om en måned med en hjemmekamp mod Atalanta.

