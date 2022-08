Dansk stjerne skifter trøjenummer for klimaet

Landsholdsspiller Sofie Junge er erklæret klimaforkæmper, og nu tager hun et nyt våben i brug for at gøre opmærksom på klimaforandringerne.

I sin italienske fodboldklub, Juventus, har hun således besluttet sig for at skifte trøjenummer. Fremover spiller hun med nummer 2 på ryggen.

Det gør hun for at henlede opmærksomheden på Paris-aftalen, som blev indgået i 2015 og trådte i kraft i 2020.

Her fastsatte FN's medlemslande et mål om et loft for globale temperaturstigninger på to grader.

Sofie Junge har tidligere spillet med nummer 14 på ryggen, men skifter altså nu til nummer 2.

Det fortæller hun til organisationen We Play Green, som er en sammenslutning af fodboldspillere, der kæmper for klimaet, og som hun selv er en del af.

- Fodbold har en platform og indflydelse, som kan medføre store ændringer, og vi vil have endnu flere til at være med.

- Vi har brug for, at alle arbejder sammen for at sætte en stopper for yderligere klima- og miljøforandringer, siger Sofie Junge.

Den 30-årige midtbaneslider har i flere år brugt sin platform som fodboldspiller til at gøre opmærksom på klimaforandringerne og andre humanitære formål.

Tidligere i år indgik hun et samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp, hvor hun fik titel af klimafortaler.

Foruden Sofie Junge er flere norske profiler en del af organisationen We Play Green. Det gælder blandt andre Morten Thorsby, som tørner ud for tyske Union Berlin med nummer 2 på ryggen.