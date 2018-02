Dansk stortalent stråler: Stor succes i de unges Champions League

Den tidligere Lyngby-spiller Jens Odgaard fik en stor rolle for Inters ungdomshold i Youth Leagues 16/1-finale, da han kom på tavlen i opgøret mod Spartak Moskva. Her var der tale om en kamp, der endte 3-3 med en efterfølgende straffesparkskonkurrence, hvor Inter vandt med 3-1.



Jens Odgaard begyndte kampen på bænken for Inter, og kom på banen med et kvarter tilbage af den ordinære spilletid, han var manden bag målet til 2-2 - og bare otte minutter efter var den danske angriber mere end involveret i det selvmål, som sendte Inter på 3-2.



Spartak Moskva nåede dog at komme tilbage igen, da Rudenko omsatte et straffespark til 3-3 med efter 88 minutters spil.



Derfra gik kampen videre til straffesparkskonkurrence, hvor Inter-målmand Vladan Dekic tog rampelyset med to redninger, hvorefter Petrunin sparkede over for den russiske hovedstadsklub - og med tre Inter-scoringer mod én fra Spartak blev det til avancement for den italienske klub.



Dermed er Jens Odgaard og Co. videre i den europæiske ungdomsturnering.



Tidligere i turneringen har Inter også slået danske Esbjerg ud af turneringen, da de vandt med samlet 10-1.

Se også: Storklub vild med dansk stortalent: Han minder om Zlatan

Se også: Aftalen er i hus! Italiensk storklub henter 18-årige Jens