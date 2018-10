Danske JBS holder fast i Ronaldo trods voldtægts-anklage

Den nye voldtægts-anklage mod fodbold-stjernen Christiano Ronaldo får umiddelbart ingen konsekvenser i forhold til den sponsor-kontrakt, Ronaldo har indgået med den danske undertøjs-producent JBS.

JBS har hovedsæde i Herning.

Firmaets administrerende direktør Michael Alstrup fastslår overfor Ekstra Bladet, at sponsor-aftalen med Ronaldo står ved magt, indtil der falder dom i sagen.

- Ronaldo er på ingen måde dømt. Hvis han bliver kendt skyldig i en retssag, så er det noget andet. Men lige nu er manden fuldstændig uskyldig efter min opfattelse, siger Michael Alstrup til Ekstra Bladet.

Ronaldo tegnede i 2013 en større sponsoraftale med JBS, hvor stjernen promoverer de dansk designede underbukser CR-7.

Aftalen er stadig gældende efter Ronaldos klub-skifte til italienske Juventus.

God forretning

Michael Alstrup ønsker ikke at oplyse, hvor meget mega-stjernen tjener på sponsoraftalen. Direktøren vil heller ikke oplyse, hvor meget JBS får ud af den.

Det har tidligere været nævnt, at CR7 står for 15 procent af en totalomsætning på 370 millioner kroner - altså cirka 55 milloner kroner i seneste regnskabsår. Et tal, som Michael Alstrup hverken vil be- eller afkræfte overfor Ekstra Bladet.

- Hvis Ronaldo bliver dømt, har I så sikret jer, at I kan trække jer ud af aftalen med ham?

- Ja, det har vi. Vi har alle de nødvendige klausuler. Vi kan fyre ham - akkurat som jeg kan fyre en hvilken som helst medarbejder i firmaet, som begår noget kriminelt. Men lige nu afventer jeg bare sagens gang. Det er jo ikke første gang, at vi har oplevet en masse rygtedannelse omkring Ronaldo, siger Michael Alstrup.

- Det har været nævnt, at Ronaldo har betalt kvinden penge for at få hende til at tie stille. Vækker det bekymring?

- Der er så mange rygter i omløb. Jeg kan ikke forholde mig til det. Det helt afgørende for os er, om manden bliver kendt skyldig eller frikendt i retten.

Sælger godt i Italien

Umiddelbart vakte Ronaldos klubskifte til Juventus en vis bekymring for salget hos JBS. Spanien var et stort marked, og interessen for Italiensk fodbold er mindre. Bekymringen i JBS er dog gjort til skamme.

JBS direktør Michael Alstrup sammen med Ronaldo og bestyrelsesformand Claus Bjerg Søren. Privatfoto

- Vi sælger virkelig godt i Italien. Langt mere end vi havde forventet. Vi er blandt andet begyndt at levere til en lingeri-kæde i Italien med 500 butikker. Kæden er mest rettet mod kvinder, men den er nu begyndt at fokusere på mænd også. Butikkerne er virkelig flotte, og vi forventer os meget af dette samarbejde, siger Michael Alstrup.

Samarbejdet med Christiano Ronaldo kom i sin tid i stand, fordi fodboldstjernen ønskede at markedsføre et produkt med sit eget navn på.

JBS Textile Group A/S er Danmarks største og førende producent af undertøj. Produktionen af CR7 og firmaets andre produkter foregår i Litauen.

Nike bekymret

Amerikanske Nike har gennem flere år også haft en sponsoraftale med Ronaldo. Ifølge The Guardian er Nike angiveligt dybt bekymret over den beskyldning om voldtægt, som en amerikansk kvinde har rettet mod ham.

Ifølge den engelske avis menes sponsoraftalen at have en værdi på 768 millioner pund. Det svarer til næsten 6,5 milliarder kroner.

- Vi er dybt bekymrede over de foruroligende beskyldninger og vil fortsætte med at følge situationen, lyder det fra Nike.

Voldtægt er afskyelig

Ronaldo selv har kategorisk afvist alle anklager mod ham.

- Voldtægt er en afskyelig forbrydelse, der går imod, hvem jeg er, og alt jeg tror på. Jeg har ren samvittighed, og derfor kan jeg med sindsro afvente resultaterne af alle undersøgelser, lyder det fra super-stjernen.

Voldtægten skulle angiveligt have fundet sted i 2009 i Ronaldos hotel-suite i Las Vegas.

Kathryn Mayorga, der var 25 år på det tidspunkt, hævder, at Ronaldo voldtog hende, efter at hun havde afvist ham.

Politiet i Las Vegas har bekræftet, at hun anmeldte et overgreb samme dag. Senere bad hun dog politiet om indstille efterforskningen.

