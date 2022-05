Dansker blev helt for Berlusconis klub

Efter to år på næstøverste hylde i Italien kan den danske angriber Christian Gytkjær snart kalde sig Serie A-spiller.

I søndagens playoffkamp om oprykning ude mod Pisa kom den tidligere landsholdsspiller ind fra bænken for Monza og fik en hovedrolle.

Han scorede målet til 2-2, før Pisa bragte sig foran for anden gang i kampen. I den forlængede spilletid nettede han for anden gang og sørgede for slutresultatet 4-3, der sender holdet op.

Ud over den danske forbindelse har Monza de seneste år været i søgelyset, efter at Silvio Berlusconi, den tidligere italienske regeringschef, overtog ejerskabet i 2018.

Gytkjær kom også på tavlen i det omvendte opgør, som Monza vandt 2-1 på hjemmebane, men han begyndte alligevel søndagens returkamp på bænken.

Med godt 20 minutter igen blev han sendt i aktion.

Der gik syv minutter, før han havde scoret til 2-2, men desværre for danskeren og holdkammeraterne kom Pisa på 3-2 til sidst.

Reglen om udebanemål tæller ikke i playoffkampene, så der skulle to gange 15 ekstra minutter til for at finde en vinder.

Allerede i første halvleg af den forlængede spilletid blev det stort set afgjort, da først Luca Marrone og siden Gytkjær vendte kampen med mål.

30-årige Christian Gytkjær var for få år siden en hyppig genganger, når landstræneren udtog sin trup.

Siden skiftet til Monza har han dog været en sjælden gæst på landsholdet, men måske kan en tilværelse i Italiens bedste fodboldrække ændre på det efter sommerpausen.