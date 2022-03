Dansker imponerer i Italien: Topklub lurer på ham

De ligger til oprykning i den næstbedste italienske række, men selv hvis det skulle glippe for Lecce at komme i Serie A, er der meget, der tyder på, at danske Morten Hjulmand er at finde i ligaen i næste sæson.

I hvert fald høster det tidligere FCK-talent store roser for sine præstationer på midtbanen i Lecce, og de præstationer betyder nu, at danskeren sættes i forbindelse med større klubber.

Det er den store italienske avis La Gazzetta dello Sport, der skriver, at Inter har Morten Hjulmand stående på en liste af navne, som man er interesseret i at forstærke sig med. Avisen skriver, at ønsket om at få en midtbanespiller til, efter der den seneste tid har manglet energi centralt på midtbanen.

Inter er i rigtig dårlig form for tiden og har blot fået to point i de seneste fire kampe i Serie A - klubben ligger ikke længere nummer et i rækken og har i alle turneringer blot scoret én gang i de seneste fem kampe.

Hjulmand er fast mand i Lecce, som han har spillet for i lidt mere end et år. Den defensive midtbanespiller kom til klubben fra østrigske Admira Wacker.

Morten Hjulmand har 11 U21-landskampe for Danmark på cv'et.

Det er ikke første gang, at midtbanespillerens navn sættes i forbindelse emd klubber i Serie A og i større klubber end Lecce i det hele taget, og noget tyder altså på, at der er en mulighed for at tage et skridt op i karrieren til sommer.