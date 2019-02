Dansker på tavlen i Serie A

Lukas Lerager skiftede i vinterens transfervindue franske Bordeaux ud med italienske Genoa. Serie A-klubben hentede Lerager til klubben på en lejeaftale gældende for resten af sæsonen og med en indbygget købsoption.

Søndag var Genoa så på besøg hos Bologna, og her noterede Lerager sig for sin første scoring i Genoa-trøjen.

Det startede dog med, at hjemmeholdet kom i front. Der var spillet 17 minutter, da en høj bold blev slået i Genoa-boksen, og her kom Mattia Destro på fin vis først og stangede Bologna i front.

Et kvarter senere var det så Leragers tur til at stange læderet i nettet. Den danske landsholdsspiller kom højest på et hjørnespark fra Darko Lazovic, og dermed kom der balance i regnskabet.

Der blev ikke scoret mere, og dermed sikrede Leragers scoring Genoa et point. Genoa ligger nummer 13 i Serie A, mens Bologna kravler over stregen som nummer 17.

