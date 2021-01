Dansker spøger i Juventus

Maurits Kjærgaard er er endnu ikke blevet et etableret navn på fodboldscenen, men det kan han meget vel blive en dag, og der er rift om den 17-årige midtbanespiller.

Ifølge tuttoc.com vil storklubben Juventus have fingrene i det danske stortalent.

Maurits Kjærgaard skiftede i sommeren 2019 fra Lyngby Boldklub til Red Bull Salzburg, og han blev den største transfer for de kongeblå i 20 år. Hele 20 millioner kroner betalte den østrigske storklub.

Siden har danskeren tørnet ud for Red Bull Salzburgs andethold FC Liefering, hvor Bo Svensson indtil for nyligt var cheftræner, og Maurits Kjærgaard har spillet en del kampe i Østrigs næstbedste række. I denne sæson er det blevet til tre scoringer.

Nu vil Juventus angiveligt have fingre i ham, men der er ingen tvivl om, at det kommer til at koste 'Den Gamle Dame' dyrt. Red Bull Salzburg vil helt sikkert ikke slippe Maurits Kjærgaard for under de 20 millioner kroner, klubben selv betalte.

Hvis Maurits Kjærgaard bliver solgt til Juventus, skal han i første omgang være en del af klubbens U23-mandskab. Her spiller i forvejen danske Nikolai Baden Frederiksen, men han er lige nu udlejet til WSG Tirol i Østrig.

