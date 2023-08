Dansker tæt på skifte til Italien

Kristoffer Lund bliver efter alt at dømme ny Palermo-spiller efter tre gode sæsoner for svenske BK Häcken

Italiens næstbedste fodboldrække bliver med stor sandsynlighed en dansk venstre back rigere.

For efter at have udviklet sig til en stor profil for BK Häcken er 21-årige Kristoffer Lund ifølge Ekstra Bladets oplysninger meget tæt på at skifte til Serie B-klubben Palermo på en fireårig aftale.

Det er blot de sidste formelle ting, der skal på plads, men alt forventes at falde i hak.

I den forgangne sæson blev Lund svensk mester med Häcken, hvor han bidrog med fire assists.

Året forinden var han med i syv mål i ligaen, hvilket har fået flere bejlere til at se lyst på det talent, han besidder.

Tuttomercatoweb berettede tidligere onsdag, at klubberne forhandlede om U21-landsholdsspilleren og melder om en pris på 2,7 millioner euro, hvilket svarer til cirka 20,1 millioner kroner.

Det er en sum, der stemmer overens med Ekstra Bladets oplysninger, og der skulle altså være enighed mellem de to klubber.

I italienske medier har der været meldinger om interesse fra Serie A-klubben Salernitana de seneste uger, men det er Palermo, der tilsyneladende har vundet kampen.

Lund har en fortid i FC Midtjylland og Esbjerg. Han har sammen med Häcken vundet The Double og opnåede alt i alt 71 kampe og 14 oplæg for den svenske topklub.