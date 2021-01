Danskere deler i Serie A

Du kan opleve Real Madrid direkte i aften - Se Copa del Rey i Ekstra Bladet+ lige her.

Udineses Jens Stryger Larsen og Atalantas Joakim Mæhle ligner to af de mest oplagte bud på en venstre back på landsholdet ved sommerens EM-slutrunde.

Onsdag stod de direkte over for hinanden i Italien, og det møde slap de resultatmæssigt lige godt fra, da opgøret i Udine endte 1-1.

Pointtabet er dog endnu en kæp i hjulet på Atalantas ambitioner om at komme helt med op i det sjove selskab. Holdet ligger på sjettepladsen med 33 point efter 18 kampe.

Længere nede kæmper Udinese for at holde nedrykningsstregen på afstand og ligger på 15.-pladsen med 17 point for samme antal kampe - fire point over stregen.

Mæhle var fra første gang med fra start i Serie A efter skiftet fra belgiske Genk, og hans mandskab fik en frygtelig start på kampen.

Landsholdskonkurrenten Stryger Larsen satte gang i et angreb, der sikrede Udinese føringen efter bare 25 sekunder.

Den tidligere FC Nordsjælland- og Brøndby-spiller sparkede bolden op ad højreflanken, hvorfra Kevin Lasagna fandt holdkammeraten Roberto Pereyra, der med en smart, flad afslutning scorede til 1-0.

Atalanta kom sig over chokket og fik udlignet kort før pausen.

Lidt tilfældigt slap Luis Muriel fri i feltet, og den colombianske angriber bugserede uden de store problemer bolden i nettet med kampens sidste scoring.

Mæhle fik hele kampen, mens Stryger blev pillet ud med få minutter igen.