Danskere tabte grimt derby

Et af de største lokalopgør i europæisk fodbold står mellem Genoa og Sampdoria. Kampen går under navnet Derby della Lanterna, og denne blev afviklet lørdag med Lasse Schöne i startopstillingen hos Genoa.

Men håneretten var ingelunde det eneste, der var på spil her til aften.

De to klubber roder rundt i bunden af Serie A, hvorfor begge mandskaber havde brug for en sejr. Med tre point kunne både Genoa og Sampdoria således bevæge sig over nedrykningsstregen.

I kampens indledningen var det tydeligt at se, hvor meget der var på spil. Ingen af de to hold fik spillet til at flyde i en halvleg, som til gengæld var præget af et utal af nærkampe og frispark.

Som følge heraf var tilskuerne påStadio Luigi Ferraris vidne til en chancefattig første halvleg.

Det bedste bud på en mulighed tilfaldt Antonio Sanabria efter en halv times tid. Den paraguyanske angriber fik hovedet på et indlæg, men han headede et godt stykke forbi Sampdoria-målet.

Og så stod det 0-0 ved pausen.

I starten af anden halvleg kom der en smule mere aktivitet i de to målfelter. Trætheden begyndte at ramme de to holds spillere, og der blev mere plads til både Genoa- og Sampdoria-offensiverne.

Efter 65 minutter forsøgte Genoa-manager Thiago Motta sig med en dobbelt indskiftning, hvor blandt andre danske Peter Ankersen blev sendt på banen. Schöne blev derimod taget ud.

Men det var til ingen nytte for hjemmeholdet.

Claudio Ranieri havde til gengæld langt større held med at indskifte Manolo Gabbiadini. For efter 85 minutter forærede Paolo Ghiglione bolden til Karol Linetty, der spillede den videre til den tidligere Southampton-angriber.

Nogle meter uden for feltet klappede Gabbiadini til kuglen og forløste Sampdoria, mens Andrei Radu var chanceløs i Genoa-buret.

Sampdoria vinder derfor 0-1 og tager alle tre point. Med sine 15 point rykker man desuden tilbage over nedrykningsstregen. Genoa er næstsidst med 11 af slagsen.

