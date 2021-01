Dater skuespiller - og eks'en er gravid

Han er en af Italiens største talenter i fodboldverdenen og er i en alder af blot 21 år en fast bestanddel af det italienske landshold, når skader ikke - som nu - sætter Nicolò Zaniolo på sidelinjen.

Men måske er det meget godt for den unge Roma-spiller, at han ikke bliver 'forstyrret' af fodboldkampe for tiden, for uden for banen er der så rigeligt at se til for ungersvenden.

Historier om hans kærlighedsliv har kørt længe i den italienske presse, og nu tager han så selv bladet for munden og fortæller den italienske sportsavis Gazzetta dello Sport, hvad der er op og ned.

Han bekræfter, at hans forhold til den et år ældre Sara Scaperrota er slut.

- Som det er normalt i vores alder, når man lever sammen, indså vi, at vi ikke kom overens længere, og at visse ting ikke passede ind i mit liv som professionel fodboldspiller, siger Zaniolo.

Her stopper historien dog langt fra.

Zaniolos nye flamme er den rumænske skuespiller Madalina Ghena. Foto: Ritzau Scanpix

For i stedet er Roma-stjernen begyndt at date den 11 år ældre skuespillere Madalina Ghenea, som har en fortid som sangeren Eros Ramazzottis kæreste.

Samtidig er hans ekskæreste nu gravid med hans barn, og det føler 21-årige Zaniolo sig ikke klar til, selvom han erkender, at de begge snakkede om at stifte familie en dag.

- Da hun fortalte mig, at hun var gravid, svarede jeg hende helt ærligt, at jeg ikke var klar til så stor en forpligtelse, især ikke når vi ikke kommer så godt ud af det med hinanden. Men hun besluttede at gennemføre graviditeten, og det er en beslutning, jeg accepterer.

- Selvom jeg ikke længere er hendes kæreste, påtager jeg min del af ansvaret som far, lyder det fra italieneren.

Zaniolo er skadet for tiden. Her ses han til Italiens landskamp mod Holland i Nations League september sidste år. Foto: Ritzau Scanpix

Roma-spilleren er i øjeblikket ved at komme sig over sin anden korsbåndsskade indenfor kort tid, men han håber stadig, at han snart er tilbage på banen og vil være med Italien til EM-slutrunden til sommer.