Den svære forvandling: - Fra en ekstrem til en anden

Sommerens transfer fra Ajax til Genoa har været en omvæltning på flere måder for landsholdsaktuelle Lasse Schöne

Lasse Schöne har vekslet Champions League-semifinaler og hollandske mesterskaber med Ajax til en tilværelse under nedrykningsstregen i italienske Genoa.

Det sker efter 17 år i hollandsk fodbold, og det skal den 33-årige midtbanegeneral lige vænne sig til.

- Jeg kan sidde nede i omklædningsrummet og være mega sur, når vi har tabt en kamp, hvor de andre bare siger 'nåh, det er meget normalt', fortæller Schöne.

Resultatmæssigt har det ikke været prangende denne sæson for den italienske klub, der også har Lukas Lerager og Peter Ankersen på holdkortet.

Genoa ligger under nedrykningsstregen, og det er noget nyt, når man plejer at være en del af et tophold.

- Jeg var godt klar over, at vi ikke skulle spille med om titlerne i Genoa, men jo, selvfølgelig er det en omvæltning. Det er svært at gå fra en ekstrem til en anden, fortæller Schöne.

- Det var ikke meningen, vi skulle ligge dernede i hvert fald, uddyber han.

Alderen spiller ind

Et af de kår, der måske har gjort skiftet mere oplagt for Schöne, er holdningen til alder i de to lande.

- Hernede spiller de jo til en utrolig sen alder, så længe man er god, men i Holland der kigger man allerede efter, om der er en 18-årig, der kan tage din plads, når man er fyldt 30, griner Schöne.

Gennemsnitsalderen i den hollandske Eredivisie er 24,2, mens den ligger på 26,7 i Serie A i denne sæson.

Lasse Schöne kom til Genoa i sommers efter syv sæsoner i Ajax.

Her ventede der en fyrstelig modtagelse, da han dårligt kunne mase sig igennem de fremmødte fans, der modtog ham i lufthavnen i forbindelse med skiftet.

Se også: Vild modtagelse: Her bliver dansk stjerne tiljublet

For tiden er Schöne samlet med landsholdet forud for det vigtige opgør i EM-kvalifikationen mod Schweiz lørdag og testkampen mod Luxembourg tirsdag.

Se også: Efter drømmemål: Dansker lønkonge i Italien

Blev hemmeligt gift: Sådan overraskede jeg mor