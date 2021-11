Derfor har Mæhle og co. ansigtsmærker

Du har muligvis undret dig over, hvorfor spillerne i Italien løber rundt rødt mærke i ansigtet, og svaret er, at de gør det i den gode sags tjeneste.

Danske Joakim Mæhle var en af dem, der havde ladet sig markere på kinden, og det skyldes en kampagne, der sætter fokus på vold mod kvinder.

- I denne kamp, der påvirker os meget, er det vigtigt, at ingen kvinder føler sig alene, og de skal altid have muligheden for at bede om hjælp, siger Paolo Dal Pino, der står i spidsen for Serie A.

- Ligaen er forkæmper mod dette dramatiske og uacceptable problem, og vi sætter fokus på det for femte år i træk med denne kampagne.

- Fodboldens verden kan spille en vigtig og afgørende rolle for at få budskabet frem, så mange tak til spillere, stabene omkring og dommerne, der går på banen i denne runde med et rødt mærke på kinden.

- Det viser deres opbakning til kampagnen mod alle former for vold mod kvinder og vil være et forbillede for alle fans, siger Serie A-chefen.

Mæhle og Atalanta gjorde sig ikke bare godt bemærket med at deltage i det sympatiske initiativ, de sørgede også for at sætte Juventus skakmat i Torino, hvor de gik fra banen med en sejr på 1-0.

Med sejren rykkede det dygtige mandskab op på en øjeblikkelig fjerdeplads i Serie A.

Da den nordjyske angrebsback spillede i Parken sidst - i VM-kval mod Skotland - endte han også med et mærket ansigt. Dengang var det dog langt fra med vilje.

