Derfor kom Kjær ikke ind: Var for langsom

Undrede du dig også over, at Simon Kjær ikke kom på banen efter 64 minutter af tirsdagens Champions League-semifinale mellem AC Milan og Inter?

Her var danskeren ved at gøre sig klar til at blive skiftet ind i stedet for en skadet Malick Thiaw, men det endte med at være Pierre Kalulu, som afløste den skadede tysker.

Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Ifølge Peppe Di Stefano, som er sidelinje-reporter for italienske Sky Sports, var det Stefano Piolis hensigt at sende Simon Kjær på banen, men AC Milan-træneren blev så rasende over, at danskeren - efter hans mening - var for langsom om at gøre sig klar, at han gik videre til næste mand på listen og i stedet pegede på Kalulu, som tilsyneladende var noget hurtigere end Simon Kjær til at få snøret støvlerne og smidt overtrækstrøjen.

Dermed kan Simon Kjær se tilbage på to utroligt sløje Champions League-semifinaler. I den første kamp, som AC Milan tabte 0-2, leverede danskeren en skuffende præstation og blev pillet ud efter en time, og tirsdag var han altså for langsom om at gøre sig klar, hvorfor han slet ikke kom på banen.

Inter vandt også tirsdagens semifinale over AC Milan og er dermed klar til Champions League-finalen, som bliver mod enten Real Madrid eller Manchester City.