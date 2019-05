Derfor smutter klub-legenden: - Mit valg er smertefuldt

Gennaro Gattuso forlod ikke trænerposten i Milan på grund af resultater - men for at redde spillere og ansattes løn

Gennaro Gattuso er et stort navn i Milan. Og det lader ikke til, at det er blevet mindre, selv om han tirsdag forlod klubben.

For den nu tidligere cheftræner blev hverken fyret på grund af dårlige resultater eller dårlig kemi med spillerne - eller gik af samme grunde. Næ, han gjorde det faktisk for at sikre klubben økonomisk.

Milan har i flere år haft økonomiske problemer og fik sidste år en dom for ikke at følge de finansielle fairplay-regler. Den karantæne fra europæisk fodbold blev succesrigt appelleret, men truer igen i år. Derfor har klubben varslet fyringer.

Gattuso var med en bruttoløn over de kommende to sæsoner på 11 millioner euro - 82 millioner kroner - en af de mest løntunge ansatte, og han valgte derfor selv at gå uden at modtage kompensation for de to år, han ellers havde tilbage.

- At beslutte mig for at forlade Milan-bænken var ikke let, men en beslutning, jeg måtte træffe.

- Mit valg er smertefuldt, men gennemtænkt. Opgiver jeg en toårig kontrakt? Ja, for mit forhold til Milan vil aldrig blive et spørgsmål om penge, siger han til Repubblica.

Også sportsdirektør Leonardo, der som Gattuso har en fortid som spiller i klubben, sagde tirsdag sin stilling op.

Gennaro Gattuso spillede som aktiv 468 kampe for Milan fra 1999-2012 og var med til at vinde to italienske mesterskaber og to Champions League-trofæer. Desuden optrådte han 73 gange for Italien med VM-triumfen i 2006 som det største øjeblik.

