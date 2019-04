Desperat Roma-fan tog til Odense med klar bøn: - Tag ham tilbage!

En Roma-fan var taget til kamp i Odense for at bede FCK om at hente Robin Olsen tilbage

'Tag Olsen tilbage'.

Sådan lyder den klare besked fra en Roma-fan, der havde fundet plads på Richard Møller Nielsen-tribunen under søndagens topkamp mellem OB og FCK.

Med sig havde han et skilt, hvor han på dansk, engelsk og italiensk beder FCK om at hente deres tidligere målmand tilbage. Det skriver Roma-mediet forzaroma.info.

Robin Olsen har været inde i en dårlig periode og blev for nylig bænket til fordel for 35-årige Antonio Mirante. De dårlige præstationer blev altså for meget for den italienske fan, der straks tog handling og drog mod Odense.

Du kan se billedet ubeskåret her.

واحد من جماهير روما سافر للدنمارك لحضور مباراه لكوبنهاجن الفريق السابق لحارس روما روبن اولسن لمطالبه ادارة ناديه السابق باسترجاع حارسهم !اذ رفع لوحه بجميع اللغات الانجليزيه الرومانيه والدنماركيه!

تقول"استعيدوا اولسن"

“Ripiateve Olsen,

take Olsen back,

tag Olsen tilbage”. pic.twitter.com/JKs2XYqOKP — Giallorossa (@giallorossa4) April 8, 2019

Den tidligere FCK-keeper har haft en svingende sæson, hvor han har lukket hele 58 mål ind i 35 kampe. Svenskeren blev i sommer hentet til Roma for 69 millioner kroner som erstatning for den nuværende Liverpool-keeper Alisson Becker.

Olsen og Roma ligger i øjeblikket på sjettepladsen med et enkelt point op til AC Milan på den Champions League-givende fjerdeplads. De møder lørdag Udinese hjemme på Stadio Olimpico i Serie A.

