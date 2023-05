Det er aldrig sket før

Husk, at der onsdag aften er finale i Coppa Italia, når Fiorentina og Inter kæmper om den eftertragtede titel. Du kan se opgøret eksklusivt med Ekstra Bladet+.

Når du i aften tuner ind på Coppa Italia-finalen mellem Internazionale og Fiorentina her på sitet, bliver det en oplevelse, du med sikkerhed ikke har fået før.

Ganske vist er der tale om to stolte fodboldklubber med dybe rødder i italiensk og europæisk historie.

21 Scudettoer har de delt (Inter har dog taget de 19), og 14 pokaltitler (Inter har vundet de otte).

Læg dertil, at Fiorentina har spillet fire europæiske finaler i historien, mens Inter er oppe på ti.

Men de har aldrig mødt hinanden før i en pokalfinale.

Det er selvfølgelig ekstra interessant, i og med begge hold står foran en europæisk finale som et naturligt klimaks på sæsonen: Inter mod Manchester City i Champions League - og Fiorentina mod West Ham i Conference League.

Fiorentinas sæson i Serie A har været til glemmebogen. De ligger nummer 11 og kan højest avancere til ottendepladsen med et par kampe igen.

Inter er snublende tæt på en Champions League-plads, og selvom de to finaler skulle ende med at blive tabt, må sæsonen siges at være godkendt.

Den danske forbandelse

Martin Laursen er den seneste dansker til at spille i en Coppa Italia-finale. Her dog mod Dortmund i UEFA Cup'en. Foto: Jürgen Schwarz/Reuters/Ritzau Scanpix

Joakim Mæhle var seneste danske repræsentant i en Coppa Italia-finale. Men nordjyden måtte se hele finalen i 2021 fra bænken, da Atalanta tabte til Juventus.

Riza Durmisi kom heller ikke på banen, da hans Lazio tabte til Atalante to år forinden.

Vi skal helt tilbage til 2003 for at finde et dansk islæt i en finale, men der var der til gengæld tre danskere med fra start i den første kamp: Martin Laursen, Thomas Helveg og Jon Dahl Tomasson, da AC Milan bankede AS Roma 4-1 på Stadio Olimpico. I returopgøret var Tomasson helt ude, mens Helveg kom ind fra bænken, og Laursen spillede hele opgøret, der endte 2-2.

I 1988 var Klaus Berggreen en del af det Pisa-mandskab, der overraskende nåede hele vejen til finalen - bare for at tabe i forlænget spilletid i returopgøret. Danskeren var kun med i den første kamp.

Vild uge venter: Skal ingen steder

Simone Inzaghi er også Inter-træner efter sommerferien. Foto: Ciro De Luca/Reuters/Ritzau Scanpix

En plads i Coppa Italia-finalen og siden Champions League-finalen pynter gevaldigt på enhver træners cv.

Også Simone Inzaghis.

Og når en træner har succes, står en række klubber i de store europæiske ligaer med åbne arme og gevaldige lønninger. Det siger pressen i hvert fald.

Således også i Inzaghis tilfælde. Senest skulle Tottenham Hotspur Football Club i London være interesseret. Angiveligt er 31-årige Ryan Mason ikke en langvarig løsning, selvom Mason selv hellere end gerne vil fortsætte.

Men Simone Inzaghi er ikke parat til at rejse. Heller ikke selvom han skulle ende med at tabe begge finaler. Og det er ledelsen i klubben heller ikke indstillet på:

- Vi har aldrig tænkt over, aldrig så meget som et sekund, at erstatte Inzaghi, siger administrerende direktør Giuseppe Marotta,

- Han har formået at styrke positionen takket være holdets præstationer, hvilket er et resultat af hans ledelse. Han er vores træner igen næste sæson, siger Marotta.

.