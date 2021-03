Derfor skifter dansk bomber til Berlusconis klub

Christian Gytkjær scorede i weekenden sit sjette sæsonmål, da hans klub Monza vandt 2-0 mod Pordenone Calcio og dermed fortsatte kursen mod oprykning til Serie A.

Og med 11 kampe tilbage ligger klubben på andenpladsen og til direkte oprykning til Serie A.

Folkene bag klubben er rutinerede navne som de tidligere Milan-bosser Adriano Galliani og Silvio Berlusconi. Sidstnævnte endda med fortid som hele Italiens ministerpræsident.

- Det er ingen joke med de fyre. De laver forretning, siger Gytkjær i et stort interview med The Sportsman.

- Du ser det over hele verden, at en rigmand kommer ind med mange penge, men disse fyre ved virkelig, hvad de skal gøre med pengene. De har erfaringen fra Milan, og de har store forhåbninger. Det er et spændende projekt, siger Gytkjær.

- Berlusconi har været her et par gange for nylig, men Galliani rejser normalt med os til kampe og ser alt. Han er mere involveret i det, mens Berlusconi dukker op engang imellem. Begge virker meget entusiastiske og er virkelig seriøse.

- Galliani og Berlusconi stopper ikke, før vi opnår disse ting. Det er det store mål for alle. Der er ingen hemmelighed eller hvisken omkring det. Vi taler om det, og de er ikke bange for at sige det.

Gytkjær er med seks mål den næstmest scorende Monza-spiller. Foto: Jonathan Moscrop/Ritzau Scanpix

Ind i stedet for Gytkjær i det 64. minut kom senest ingen ringere end Mario Balotelli. Manden, der gennem ved EM 2012 måske var turneringens bedste spiller, og som allerede havde fået sit gennembrud i Inter og Manchester City.

Nu er Balotelli 30 år, og efter ophold i Milan, Liverpool, Nice, Marseille og Brescia er han endt i Monza bag Gytkjær.

- Jeg ved, at der har været mange historier om Balotelli, men han er bare en sjov og glad fyr, siger Gytkjær i det engelske interview.

Balotelli i Monza-trøjen. Foto: Jonathan Moscrop/Ritzau Scanpix

Set udefra har Balotelli sløset sit talent væk ved at være useriøs til træning og lave diverse skandaler uden for banen.

- Jeg har intet dårligt at sige om ham. Han er bare en god dreng og en fantastisk fyr at have i omklædningsrummet.

- Kvaliteten og oplevelsen, disse fyre bringer, er nyttig og bringer os fremad. Alle tager deres del, og jeg mener, at vi har en stor fremtid, siger Gytkjær.

Også den tidligere Milan- og Barcelona-spiller Kevin Prince Boateng er med på Monza-holdet, ligesom den tidligere italienske landsholdsspiller med fortid i Liverpool, Gabriel Paletta er det.

