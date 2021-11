Det forbudte skifte: Hængt til tørre foran hele byen

Hakan Calhanoglu satte ild til bålet, da Inter og AC Milan spillede 1-1 på San Siro søndag aften.

Tyrkeren foretog i sommer 'det forbudte skifte', da han skiftede Milan ud med ærkerivalerne fra Inter, og søndag tørnede holdene sammen i det første Derby di Milano i denne sæson.

Calhanoglu åbnede ballet, da han fra 11-meterpletten kunne bringe Inter foran, og herefter startede tyrkeren en krig mod Milans tilhængere.

Buhråb fra Milan-fansene blev nemlig endnu højere, da Calhanoglu scorede, hvilket fik ham til at tage hænderne bag øret, så 'han kunne høre råbene'.

Hakan Calhanoglus kontroversielle jubelscene rettet mod hans tidligere venner fra Milan. Foto: Alessandro Garofalo/Ritzau Scanpix

Den kontroversielle jubelscene fik Milans fans i det røde felt på San Siro, men også efter derbyet havde Curva Sud - Milans ultras - en besked at sende til deres tidligere helt.

På broen Ponte del Portello i Milano kunne en banner ses efter opgøret, der var rettet mod Milans tidligere nummer ti.

'Mod er ikke at tage et straffespark efter ti minutter, men at blive med din kone, efter hun var dig utro', stod der på banneret, der efter sigende var en hilsen fra Curva Sud.

Calhanoglu spillede fire sæsoner i Milan, hvor han nettede 32 gange i 172 optrædener.

Hans kontrakt udløb med 'I Rossoneri' i sommer, hvorefter han skiftede til fjenderne fra Inter på en fri transfer.