Det glade vanvid? Vil give Messi to mia. i løn

Om et år er Lionel Messi gratis på markedet, og det får italienske Inter til at vifte med noget af en lønseddel - ifølge La Gazzetta dello Sport

1,93 milliarder kroner.

Det er, hvad italienske Inter angiveligt er parat til at belønne 33-årige Lionel Messi med ifølge avisen La Gazzetta dello Sport.

En astronomisk stor løn, som Christian Eriksens arbejdsgiver har tænkt sig at tildele argentineren over en fire år lang periode, såfremt han ikke skulle forlænge med FC Barcelona inden for et år.

På den måde vil han nemlig kunne skifte kvit og frit, og så vil italienerne om ikke andet spare på den led.

Nyheden kommer mindre end en uge, efter Inter-direktør Giuseppe Marotta måtte erkende, at Messis potentielle ankomst nok er ren fantasi for klubben.

Også selvom Jorge Messi, der gør sig som både far og agent for superstjernen, angiveligt skulle flytte til Milano i starten af august for at forhandle en transfer med byens blå/sorte klub.

Messi har før klaget over manglende niveau i FC Barcelona-truppen, ligesom spillet også halter i klubben ifølge argentineren. Foto: Vincent West/Ritzau Scanpix

Dyrere end Ronaldo

Skulle skiftet gå igennem, vil Messi stå til at tjene mere end ærkerivalen Cristiano Ronaldo gør i Juventus, skriver den italienske sportsavis.

Langt mere faktisk.

Portugiseren tjener angiveligt 230,7 millioner kroner om året i Juventus, svarende til 923 millioner, hvis hans kontrakt havde længde som Messis potentielle. Altså under halvdelen af Inters bud.

Og selvom det lyder helt absurd at smide sådanne lønninger efter en til den tid 34 år gammel fodboldspiller, så er der en mening med galskaben.

For det brand, Messi er, vil i sig selv få klubben i en 'utopi-verden' rent økonomisk og sportsligt, særligt med henblik på trøjesalg og eksponering.

Ordet 'superstjerne' er da også dårligt nok en beskrivelse god nok til at indramme, hvad det er for en størrelse, den argentinske troldmand er.

Messi selv har ved gentagne lejligheder udtrykt sin utilfredshed over kvaliteten i Barça-truppen, ligesom han har været oppe og toppes med ledelsen i klubben.

Blandt andre sportsdirektør Eric Abidal har ikke kunnet enes med verdens bedste fodboldspiller, særligt i forbindelse med daværende cheftræner Ernesto Valverdes afgang.

Derfor peger flere og flere pile i retning af, at Messi kunne finde på et skifte.

Særligt efter han tidligere på sommeren afviste klubben at forlænge sin kontrakt, som udløber næste sommer.

