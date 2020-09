Det rene vanvid: Fodbold-boss var smittet til stormøde

SSC Napolis præsident, Aurelio De Laurentiis, er testet positiv for Covid-19.

Og dét efter at manden havde været til møde med de øvrige Serie A-bosser, selvom De Laurentiis havde symptomer på sygdommen.

Det er den syditalienske klub selv, der nu melder ud, at De Laurentiis er syg, efter avisen La Repubblica onsdag aften skrev historien.

Ifølge avisartiklen havde De Laurentiis i dagevis udvist symptomer, inden han lod sig teste. Han ville dog ikke vente på et svar, inden han drog til mødet.

Angiveligt mente han selv, at hans symptomer skyldtes en allergisk reaktion som følge af dårlige østers...

Og nu viser det sig, at han ikke alene var positiv, han har også udsat de øvrige klubbosser for smitte. Flere vidner har fortalt, at Napoli-præsidenten end ikke bar mundbind under mødet.

Aurelio De Laurentiis fotograferet i 2014 efter et møde i det italienske fodboldforbund, FIGC. Foto: Riccardo De Luca/AP/Ritzau Scanpix

Derfor skal alle mødedeltagerne nu igennem en test - med risiko for at skulle isoleres for en sikkerheds skyld.

Det kommer, netop som de sidste forberedelser til sæsonstart i Serie A er i gang.

I forvejen er tidligere Milan-præsident Silvio Berlusconi, der nu er medlem af Europaparlamentet - og ejer af fodboldklubben AC Monza, indlagt med Covid-19 - og en deraffølgende lungebetændelse.

